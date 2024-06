RC Lens: 8 entraîneurs libre sur le marché pour remplacer Haise

Qui pour remplacer Franck Haise ? Le RC Lens étudie la question.

Invité à la tribune ce lundi matin pour dévoiler le nouvel organigramme, Joseph Oughourlian, le président-actionnaire du RC Lens a confirmé le départ de Franck Haise, en poste sur le banc de l’équipe fanion depuis 2020. Ce dernier est pressenti pour rejoindre l’OGC Nice, pour le remplacer Joseph Oughourlian et son nouveau bras droit Pierre Dréossi étudient des profil de techniciens, dont celui de Will Still annoncé comme favori par la presse.

Le RC Lens confirme le départ de Franck Haise

Il en est d’autres qui ont au moins le CV adéquat, libres sur le marché des transferts. Ils collent aux recherches, car ils ont de l’expérience en France, pour majorité sur des bancs de clubs calibrés pour les coupes européennes, comme Lens envisagent de l’être régulièrement. Bruno Génésio (ex-OL et Stade Rennais) est un autre nom qui a été évoqué pour Lens, mais il semble se diriger plutôt vers le rival Lille.

Après Dréossi Rudi Garcia pour autre anciens du Losc ?

A propos de rival, il y a Rudi Garcia, mais la pilule Dréossi (pour ancien dirigeant des Dogues) est assez dure à avaler pour les fans lensois qui ne souhaiteraient probablement pas de celui qui a dirigé le Losc pendant cinq, quand bien même fut-il sacré champion de France et vainqueur de la Coupe de France avec les Lillois.

D’autres ex de l’OM dans la liste des entraîneurs libres

Remercié de l’Olympique Lyonnais au commencement de la saison qui s’achève Laurent Blanc est un autre entraîneur français en quête d’un nouveau défi. Sinon, il y a les profils étrangers mais qui ne le sont pas pour la Ligue 1. D’abord les anciens Marseillais, moins peut-être Gennaro Gattuso, auteur d’un passage mitigé à l’OM malgré d’autres réussites ailleurs,q ue Jorge Sampaoli, mais l’Argentin est cher et il est exigent. Pas sûr que Lens, dans son ambition de réduire la masse salariale, soit de nature à le motiver.

Lucien Favre, un coach d’expérience au profil formateur et qui connait la L1

Exigent, d’aucuns diraient rigide, mais expérimenté, l’ancien de Monaco Niko Kovac a le bagage en sa qualité d’anciens joueur et aujourd’hui d’entraîneur réputé. Reste sinon Lucien Favre (ex OGC Nice ou Borussia Dortmund) qui coche beaucoup de cases, y compris celle d’être un formateur puisque la nouvelle stratégie du club va passer par l’éclosion de plus de talents issus de son centre de formation.