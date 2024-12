Rashford sur le départ, quel sera son prochain club selon les bookmakers ?

Marcus Rashford ouvre la porte à un départ. Reste à savoir pour aller où ?…

L’annonce est tombée comme un coup de tonnerre : Marcus Rashford a confirmé qu’il envisager de quitter Manchester United. « Je pense que je suis prêt pour un nouveau défi », a déclaré l’attaquant de 27 ans. Une déclaration qui scelle la fin d’une histoire longue de plus d’une décennie entre l’attaquant anglais et son club formateur, et qui aiguise déjà l’appétit des plus grandes écuries européennes.

Selon les dernières cotes des bookmakers, le Paris Saint-Germain est le favori pour accueillir Marcus Rashford dès le prochain mercato hivernal. Une arrivée du joueur à Paris est évaluée à 3,5, ce qui en fait une destination plausible. Le club parisien, en quête de renforts offensifs alors que semble se préciser le départ de Randal Kolo-Muani, pourrait voir en l’international anglais une alternative séduisante.

Le PSG en favori, d’autres gros clubs sont sur le coup

En deuxième position, un départ vers un club de la Saudi Pro League est coté à 6 contre 1. Bien que cette option offre des perspectives financières incomparables, il serait surprenant de voir Rashford s’exiler si tôt hors d’Europe, alors qu’il est encore dans la force de l’âge. Parmi les options les plus crédibles, Arsenal se positionne à 8. Les Gunners, en pleine ascension sous les ordres de Mikel Arteta, pourraient offrir à Rashford l’occasion de rester en Angleterre tout en évoluant dans un collectif ambitieux, capable de viser des titres domestiques et européens. Mais le dossier reste complexe, notamment en raison de la rivalité historique entre les deux clubs.

D’autres cadors européens, à l’image du FC Barcelone ou de Chelsea, sont également dans la course avec une cote à 11. Le Barça, malgré ses contraintes financières, reste une destination prestigieuse pour tout joueur de haut niveau. Chelsea, de son côté, pourrait tenter d’injecter du talent offensif pour conserver sa bonne dynamique en Premier League.

Formé à Manchester United, Marcus Rashford a marqué de son empreinte le collectif des Red Devils. Depuis ses débuts en 2016, l’attaquant a inscrit 87 buts en Premier League et s’est imposé comme un cadre de l’équipe avant de connaître une saison plus délicate. Écarté des plans de Ruben Amorim, le nouveau manager des Red Devils, et peu utilisé avec les Three Lions en 2024, Rashford ressent visiblement le besoin de repartir sur de nouvelles bases.