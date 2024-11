Raphina offre un cadeau en or à Yamal pour son trophée Kopa

Nouveaux smartphones en or pour Raphinha et Lamine Yamal.

L’esprit de camaraderie règne au FC Barcelone, une preuve étant le cadeau adressé par Raphinha à son jeune coéquipier Lamine Yamal, récemment récompensé du Trophée Kopa 2024 de meilleur espoir de la saison dernière. À seulement 17 ans, Lamine Yamal s’est vu décerner son titre lors de la cérémonie du Ballon d’Or à Paris, consacrant le meilleur joueur de moins de 21 ans.

Une distinction qui vient couronner une année exceptionnelle pour le prodige barcelonais, qui s’est imposé comme l’une des révélations les plus prometteuses du football mondial.

Un iPhone en or de Raphinha à Lamine Yamal

Pour célébrer cette reconnaissance, Raphinha a offert à son jeune coéquipier un iPhone en or personnalisé de la société idesgin gold. Un présent qui va au-delà de sa valeur matérielle, symbolisant le respect et l’encouragement d’un joueur expérimenté envers un talent émergent. Sur l’appareil est gravé le nom du prodige espagnol et son numéro sur le maillot. Le 19. Raphinha a aussi sa propre version qui incorpore son logo personnel.

« C’est un privilège d’avoir Lamine comme concurrent car il va devenir un joueur de très haut niveau, l’un des meilleurs », a déclaré Raphinha après une victoire contre Getafe. « Cette compétition au sein d’un club comme le Barça est bénéfique, elle nous pousse tous les deux à nous surpasser », a-t-il ajouté.

Vainqueur face à des talents confirmés comme Pau Cubarsi, Arda Güler, Alejandro Garnacho ou encore Kobbie Mainoo, Yamal confirme son statut de pépite. Ses qualités techniques exceptionnelles, sa vitesse fulgurante et sa vision du jeu en font déjà un joueur redouté, comme l’a démontré sa prestation remarquée face au Bayern Munich en Ligue des Champions.