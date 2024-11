Ranieri 11e, les salaires des coachs de la Série A cette saison 2024-25

Inusable Claudio Ranieri qui revient sur le banc de l’AS Rome, pour une troisième fois.

Claudio Ranieri fait son grand retour à l’AS Roma. Le technicien italien de 72 ans, qui avait déjà dirigé le club de la capitale entre 2009 et 2011, puis brièvement en 2019, a été choisi pour succéder à Ivan Juric, récemment limogé, et Daniele De Rossi, remercié avant lui au grand désarroi d’amoureux du club de la capitale

Ranieri revient contre un salaire net annuel au million d’euros

Cette nomination marque un changement de cap significatif pour le club giallorosso, tant sur le plan sportif que financier. Alors que De Rossi percevait 3 millions d’euros nets annuels et Juric 2 millions, Ranieri a accepté un salaire plus modeste d’1 million d’euros net par saison. Un choix qui témoigne de la volonté du club de maîtriser sa masse salariale, tout en misant sur l’expérience d’un entraîneur chevronné.

Antonio Conte et Simone Inzaghi en tête des salaires de la Serie A

L’ancien champion d’Angleterre avec Leicester City devient ainsi l’un des entraîneurs les plus « abordables » parmi les grands clubs de Serie A, loin derrière les 6,5 millions d’euros touchés par Antonio Conte (Naples) ou Simone Inzaghi (Inter). Un pari raisonné de la Roma sur un technicien qui connaît parfaitement la maison et dont l’expérience pourrait s’avérer précieuse pour redresser la barre du club romain.

Les salaires des coachs de la Série A cette saison 2024-25

Antonio Conte (Napoli) = 6,5 M€ par an

Simone Inzaghi (Inter) = 6,5 M€ par an

Thiago Motta (Juventus) = 3,5 M€ par an

Gian Piero Gasperini (Atalanta) = 3 M€ par an

Paulo Fonseca (Milan) = 2,5 M€ par an

Vincenzo Italiano (Bologne) = 2,1 M€ par an

Raffaele Palladino (Fiorentina) = 1,6 M€ par an

Marco Baroni (Lazio) = 1,5 M€ par an

Claudio Ranieri (Roma) = 1 M€ par an

Cesc Fabregas (Côme) = 1 M€ par an

Alberto Gilardino (Genoa) = 1 M€ par an

Alessandro Nesta (Monza) = 1 M€ par an

Davide Nicola (Cagliari) = 1 M€ par an

Paolo Vanoli (Torino) = 1 M€ par an

Eusebio Di Francesco (Venise) = 750 K€ par an

Kosta Runjaic (Udinese) = 750 K€ par an

Roberto D’Aversa (Empoli) = 600 K€ par an

Fabio Pecchia (Parme) = 600 K€ par an

Paolo Zanetti (Hellas Vérone) = 600 K€ par an

Marco Giampaolo (Lecce) = 500 K€ par an