Qui va gagner la Ligue des champions selon les stats d’Opta ?

Les prédictions d’Opta pour la victoire en Ligue des champions saison 2023-2024.

La deuxième journée de la saison 2023-2024 de la Ligue des champions débute ce mardi, avec le RC Lens sur le pont, pour l’un des deux clubs français engagés dans le tournoi. Les chances de voir les Sang et Or aller au bout du format sont relativement faibles, pour ne pas dire quasi nulles, selon les études données ça et là. C’est logique, compte tenu de l’inexpérience du collectif de Franck Haise sur la scène européenne.

Des chances lointaines pour le RC Lens. Mais le PSG également

Plus surprenant est ici en revanche, la moyenne attribuée au Paris Saint-Germain, d’ordinaire considéré comme outsider dans la compétition. En l’espèce chez le spécialiste des études statistiques Opta, les chances de voir le PSG soulever la Coupe aux grandes oreilles sont maigres puisque estimées à 1,78%. C’est que le club de la capitale est versé dans un groupe particulièrement relevé avec le Borussia Dortmund, l’AC Milan et Newcastle qu’il affronte ce mercredi.

Manchester City premier favori à sa propre succession

Un résultat positif ramené d’Angleterre serait d’ailleurs de nature à élever sa cote, sachant tout de même qu’il est donné premier final de son groupe, à 40,4%. Plus sûrement que Paris et Lens, Opta place Manchester City en premier favori à sa succession, avec un pourcentage de victoire de 32,7, à plus du double de son dauphin du moment, le Bayern Munich, à 12,7%.

