Qui va gagner la Ligue Europa 2024-2025 selon les bookmakers ?

Deux clubs français vont disputer la Ligue Europa, mais aucun n’est dans les favoris.

Le tirage au sort de la nouvelle formule effectué ce vendredi, on connait désormais toutes les affiches du tournoi de la Ligue Europa 2024-2025, que deux clubs français disputeront : l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice.

Les Anglais de Manchester United et Tottenham Hotspur favoris

Au jour du tirage, les cotes placent Manchester United et Tottenham Hotspur en tête, chacun coté à la moyenne de 5, reflétant la confiance des parieurs en ces deux poids lourds de la Premier League. Les Spurs se démarquent avec 21 % des mises, confirmant leur statut d’équipe à surveiller de près.

Derrière ce duo anglais, l’AS Rome affiche une cote de 9, tandis que l’Athletic Bilbao, surprenant avec une cote de 12, capte l’attention avec 50 % des parieurs misant sur une victoire des Basques. Leur expérience et leur solidité pourraient faire d’eux un outsider redoutable.

L’OL et l’OGC Nice sont placés en outsiders des bookmakers

Parmi les autres prétendants, Real Sociedad (12) et FC Porto (13) restent bien positionnés, tandis que la Lazio Rome (15) pourrait créer la surprise. Les clubs français ne sont pas en reste, avec l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice cotés à 20, bien qu’ils soient moins favoris que certains de leurs concurrents.

Des clubs historiques comme l’Ajax Amsterdam (25) et l’Eintracht Francfort (20) figurent également parmi les outsiders, avec des cotes qui reflètent une confiance plus mesurée des parieurs. Quant aux équipes comme Braga (40), PAOK Salonique (50) et Dynamo Kyiv (80), elles devront déjouer tous les pronostics pour aller au bout.