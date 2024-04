OM, Bayer… Qui va désormais gagner la Ligue Europa selon les bookmakers ?

La Ligue Europa est à trois matchs de son dénouement final.

Il ne reste plus que quatre équipes en compétition. Et dans la liste une qui est Française. Puissions-nous souhaiter à l’Olympique de Marseille de devenir « à jamais le premier » également à remporter une Ligue Europa à la France. Mais le chemin est encore long et semé d’embûches. Si l’on en croit les bookmakers nationaux, elles sont mêmes insurmontables pour l’OM.

L’OM outsider, le Bayer Leverkusen favori

Des quatre demi-finalistes le club phocéen est celui qui justifie de la plus grosse cote de victoire finale. En même temps c’est logique, étant considéré comme outsider de sa double confrontation à venir face à l’Atalanta. L’Olympique de Marseille qui gagne la compétition paie 8 fois la mise chez les opérateurs.

L’OM est à trois matchs de devenir « à jamais le premier »

Avec l’élimination des Reds de Liverpool, les favoris sont désormais allemands. En l’espèce les nouveaux champions de Bundesliga, le Bayer Leverkusen du coach Xabi Alonso. Leur cote est de 1,8. C’est suivi de l’Atalanta Bergame à 4 et de la Roma à 5,5 contre un. Il reste un maximum de trois matchs à l’OM qui, s’il les gagne tous, déjouera tous les pronostics pour s’adjuger la victoire finale. A ce stade, tout est désormais possible.