OM ou Atalanta, qui ira en finale selon les bookmakers ?

Il faudra encore une fois toute la force du Vélodrome pour pousser l’OM vers la finale de la Ligue Europa.

Au forceps, c’est le moins que l’on puisse dire, l’Olympique de Marseille a décroché ce jeudi soir aux dépens du Benfica et en passant par la séance des tirs au but, sa place pour les demi-finales de la Ligue Europa saison 2023-2024. Les Phocéens n’étaient pas les favoris de cette double confrontation, pas plus que ne l’étaient leurs futurs adversaires de l’Atalanta Bergame, tombeurs de Liverpool.

L’OM ne sera (une nouvelle fois) pas favori contre l’Atalanta

Pas favoris, les joueurs de Jean-Louis Gasset ne leur seront pas non contre le club italien. A la question : « quelle équipe se qualifiera ? », la cote moyenne des Olympiens est de 2,5, tandis que celle de l’Atalanta est plus basse, à 1,7. Comprendre qu’elle est jugée plus probable. Néanmoins, le match aller se disputant au stade Vélodrome de Marseille, les Phocéens sont placés en ballotage favorable chez les opérateurs du jeu.

Match aller programmé au Vélodrome le jeudi 2 mai

A domicile, au premier round, ils sont donnés vainqueurs à la cote moyenne de 2,4 contre un. L’Atalanta Bergame qui gagne est à 2,5 et le match nul à 3,2. Olympique de Marseille – Atalanta Bergame est programmé le 2 mai et le match retour en Italie, le 9 mai.