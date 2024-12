Qui va désormais gagner la Coupe de France selon les bookmakers ?

Après le tirage des 16es de finale, les cotes des favoris aux titres selon les bookmakers.

Alors que les 32es de finale de la Coupe de France touchent à leur fin avec l’affiche RC Lens-PSG, les bookmakers ont déjà établi leur hiérarchie pour le sacre final. Avant même se savoir s’il se qualifiera, le Paris SG tenant du titre fait figure de grand favori avec une cote de 1,25, témoignant de la confiance des opérateurs envers le club de la capitale, détenteur du record de victoires dans la compétition.

Derrière le PSG, on retrouve un duo composé de l’Olympique de Marseille et de l’AS Monaco, tous deux proposés à une cote de 8. Les Phocéens, qui devront d’abord se défaire du LOSC Lille en 16es de finale, n’ont plus soulevé le trophée depuis 1989. Les Monégasques, eux aussi engagés dans un duel relevé face au Stade de Reims, tenteront de décrocher un sixième titre dans la compétition.

Derrière le PSG favori, les prétendants sont nombreux

Le LOSC complète le quatuor de tête avec une cote de 10, suivi par l’Olympique Lyonnais à 14, malgré ses résultat sur courant alternatif. L’OGC Nice, qui devra voyager en Corse, en seizièmes sur la pelouse de Bastia (Ligue 2) apparaît comme un outsider crédible avec une cote de 16. Plus loin dans la hiérarchie, le RC Lens est proposé à 20, tandis que le Stade Brestois, qui joue sur tous les tableaux et qui devra affronter le FC Nantes en 16es, pointe à 25.

Les bookmakers semblent ainsi privilégier l’expérience des grands clubs dans cette compétition à élimination directe, où les surprises ne sont pourtant pas rares.