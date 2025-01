Qui va désormais gagner la Coupe de France de football selon les bookmakers ?

De nombreux favoris du départ son tombés, mais le principal qu’est le PSG reste en course à sa propre succession.

Malgré les surprises des 16es de finale, le Paris SG reste l’immense favori des bookmakers pour soulever la Coupe de France 2025. Avec une cote de 1,55, le club de la capitale apparaît plus que jamais comme le grand favori pour décrocher un 16e trophée dans la compétition.

Son principal challenger est désormais le LOSC Lille, donné à 5,50. Les Dogues, qui viennent d’éliminer l’Olympique de Marseille aux tirs au but, voient leur cote raccourcir sensiblement après avoir écarté un concurrent direct.

Plus loin, l’OGC Nice complète le podium des favoris avec une cote de 13. Les Aiglons, toujours en course pour le podium en Ligue 1, sont suivis par le Stade de Reims (20) et le Stade Brestois (25), deux équipes qui impressionnent en championnat.

Le TFC peut-il le refaire une nouvelle fois ?

Dans la catégorie des outsiders, on retrouve le Toulouse FC (cote à 40), lauréat de l’édition 2023, ainsi que le RC Strasbourg et l’USL Dunkerque, tous deux à 50. À noter que les Nordistes doivent encore disputer leur 16e de finale face à Haguenau (N2).

Enfin, l’ESTAC Troyes (65) et l’EA Guingamp (75), pour d’autres représentants de Ligue 2 encore en lice, ferment la marche des prétendants potentiels selon les opérateurs de paris sportifs, le reste des équipes étant plus loin dans la hiérarchie du moment.