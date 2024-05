Qui sont les joueurs sous contrat avec l’agence de la famille Griezmann ?

Maud, la soeur d’Antoine Griezmann, dirige l’agence By & For Sport Management qui compte le champion du monde 2018 pour meilleur ambassadeur.

Chez les Bleus, il n’y a pas que Kylian Mbappé qui gère les affaire courantes et sportives en famille. Et pas que sa mère, Fayza Lamari, pour s’intéresser au métier d’agent de joueurs. Dans la famille Griezmann, la soeur Maud a franchi le pas à l’automne 2019 en créant depuis la ville de Barcelone, la société By & For Sport Management.

Antoine Griezmann gère sa carrière en famille

C’est depuis elle qui gère et veille à la carrière du milieu champion du monde, Antoine Griezmann, depuis retourné évoluer au club de l’Atlético Madrid. Depuis également, l’agence s’est staffée et elle a recruté une bonne douzaine de joueurs et un coach (Eder Sarabia actuellement sans club), la plupart en devenir, majoritairement entre la France et l’Espagne.

Des joueurs de l’OM, de l’ASM, de l’OL, du MHSC ou du FC Metz

Antoine Griezmann est dans ce pool d’athlètes l’arbre qui cache la forêt car aucun d’entre eux n’est sinon véritablement connu. D’ailleurs, à part le latéral espagnol Aarón Martín qui évolue au Genoa et Jon Mikel Aramburu (8 matchs cette saison avec la Real Sociedad), aucun ne porte cette saison les couleurs de son équipe première.

Il y a même une judokate dans le team By & For Sport Management

L’écurie By & For Sport Management compte néanmoins des éléments de grosses cylindrées, en Espagne (Unai Hernández au Barça), comme en France, à l’OM (Rayan Hassad), l’AS Monaco (Jules Bery), Montpellier (Axel Gueguin), Au FC Metz (Cléo Mélières) et au SC Bastia (Donovan Basset). Récemment, c’est le défenseur U19 de l’OL, Léo Bamballi, qui l’a rejoint. L’agence revendique en outre une particularité que la gestion parmi tous ces footballeurs de la carrière d’une judokate en la personne de l’Ukrainienne Darya Bilodid, notamment médaillée de bronze aux Jeux de Tokyo.