Qui finira meilleur buteur de la Ligue 1 selon les bookmakers ?

Jonathan David est le numéro un du moment chez les bookmakers.

Voilà un classement qui n’avait plus guère d’intérêt durant les années Kylian Mbappé, car chaque saison passée au PSG, le capitaine et attaquant de l’équipe de France s’adjugeait le trophée. Mais Paris n’a plus de joueur de son niveau, à tout le moins niveau de réussite, si bien que le classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1 est plus ouvert que jamais.

Barcola mène sur le terrain et Jonathan David chez les bookmakers

Sur le terrain après sept matchs, c’est encore un Parisien qui mène les débats. Mais l’avance de Bradley Barcola, six buts à son compteur personnel, est infime sur ses concurrents directs Keito Nakamura (Stade de Reims), à 4 buts et Mason Greenwood (OM) et Jonathan David (LOSC), à cinq unités. Le Canadien Jonathan David qui, justement, a les faveurs des bookmakers français.

Greenwood et Barcola en premiers outsiders

A la question : « qui finira meilleur buteur de la Ligue 1 ? », la cote de l’attaquant du club nordiste est de 3. Elle est la plus faible, donc la plus probable du moment. Favori donc, et avec de la marge, puisque suivent Mason Greenwood et Bradley Barcola au double, à la cote de 6 contre un. Après eux pointent le Monégasque Folarin Balogun, à 15, le Lyonnais Alexandre Lacazette, à 13, et le Parisien Randal Kolo-Muani, à la cote de 15.

