Quel sera le top 4 final de la Ligue 1 selon les bookmakers ?

La course à la Ligue des champions est ardue en championnat de Ligue 1.

Dans la course au podium et à la Ligue des Champions, les opérateurs de jeux dessinent un classement final de la Ligue 1 qui ne souffre d’aucune contestation. Un podium qui sent bon le traditionnel et le prévisible.

Le suspense n’aura pas duré longtemps pour cette saison 2024-2025. Les bookmakers sont formels : le Paris Saint-Germain, intouchable, devrait logiquement remporter le championnat. La probabilité est telle que les opérateurs n’imaginent même pas un autre scénario.

Le PSG, l’ASM et l’OM solides, le match se joue entre le LOSC et le RC Lens

Derrière les Parisiens, l’AS Monaco occupe une position dans le top 4 quasi certaine à la cote de 1,5. Les hommes d’Adi Hütter, solides et réguliers, semblent avoir déjà fait le trou sur leurs poursuivants. l’Olympique de Marseille complète le podium avec des garanties remarquables. Sous la houlette de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille a retrouvé une dynamique conquérante qui ne laisse que peu de place au doute. Un top 4 est coté à la moyenne de 2.

La nouvelle formule de la Ligue des Champions donnant un ticket possible en plus, celui-ci promet un duel haletant entre le LOSC Lille et le RC Lens. Les Dogues, légèrement favoris, semblent avoir un petit avantage. Mais attention, le Racing, ambitieux et talentueux, ne compte pas se laisser distancer facilement. Un classement final qui résonne comme une évidence, mais le football garde toujours sa part de magie et d’imprévisibilité.