Quand la fiche de paie de Mehdi Benatia circulait sur le net

Il y a dix ans, Mehdi Benatia était victime d’une drôle de mésaventure.

En 2014, le transfert de Mehdi Benatia de l’AS Roma au Bayern Munich pour 23,9 millions de livres avait fait grand bruit. Mais c’est un incident survenu pendant son passage en Bavière qui a retenu l’attention : le vol de sa fiche de paie dans sa voiture, rapidement diffusée sur WhatsApp.

Le document révélait un salaire annuel de 6 millions d’euros. Plus inquiétant pour celui qui était alors l’un des meilleurs défenseurs de sa génération, des renseignements personnels du type adresse postale ou coordonnées bancaires avaient également été divulgués. La police allemande avait alors ouvert une enquête pour retrouver l’auteur de cette fuite, sans que l’on sache si elle a abouti.

Benatia n’a pas été le seul joueur victime de leaks embarassants

Benatia n’est pas le seul joueur à avoir été victime de ce type d’indiscrétion. Raheem Sterling avait connu une mésaventure similaire lors de son passage à Manchester City, sa fiche de paie ayant été trouvée dans sa voiture laissée au garage.

L’international marocain a passé deux saisons au Bayern (46 matches), remportant deux Bundesliga et une Coupe d’Allemagne, avant de rejoindre la Juventus en 2017. Il a terminé sa carrière en 2021 après des passages à Al Duhail (Qatar) et Fatih Karagümrük (Turquie). Désormais retraité du football, il suit une reconversion dans son milieu sportif, d’abord agent de joueurs et désormais directeur sportif au service de l’Olympique de Marseille.