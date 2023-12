PSG: QSI officialise l’entrée d’Arctos Partners au capital du PSG

Le PSG a trouvé son actionnaire minoritaire.

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce jeudi un partenariat stratégique avec Arctos Partners, une société d’investissements centrés sur le monde sportif. Cette transaction, qui verra Arctos acquérir une participation minoritaire dans le capital du club, marque une étape importante dans la stratégie de croissance mondiale du PSG.

Arctos Partners devient un actionnaire minoritaire du PSG

Cette nouvelle union entre Qatar Sports Investments (QSI) et Arctos Partners, spécialisé dans les participations du sport, avec des implications dans des ligues de renom telles que la MLB, NBA, MLS et la Formule 1, offre au PSG un nouvel élan pour sa croissance mondiale. En mettant l’accent sur le développement du club, cet accord prévoit des investissements pour dynamiser les opérations du PSG, y compris des projets immobiliers ciblés, liés au stade et à l’expansion du centre d’entraînement à Poissy.

« Nous sommes heureux d’accueillir Arctos dans la famille du Paris Saint-Germain, comme partenaire et investisseur stratégique, détaille Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG et de Qatar Sports Investments. En tant que club et institution, nous entrons dans la prochaine phase passionnante de la croissance et du développement du PSG, à la fois sur et en dehors du terrain – basée sur des ambitions à long terme et sur la recherche de l’excellence dans tout ce que nous faisons. Arctos est un partenaire remarquable pour nous aider à atteindre nos objectifs, offrant une expertise stratégique, des idées et de l’innovation à notre entreprise, tout en fournissant des investissements et de nouvelles relations pour soutenir nos objectifs footballistiques et sportifs. Dès le premier jour, ils ont cru avec passion à notre projet, à notre plan et à notre vision pour le club – et nous sommes fiers de les compter dans notre famille. Ce jour est une étape importante dans l’histoire du Paris Saint-Germain et contribuera grandement à la poursuite du succès et de la croissance de notre grand club. »

« QSI a transformé le Paris Saint-Germain en l’un des clubs de football les plus renommés et accomplis au monde, en développant à la fois une marque internationale et l’une des communautés de supporters les plus engagées au monde, renchérit Doc O’Connor, cofondateur et associé directeur d’Arctos Partner. Aujourd’hui, le PSG est une institution sportive iconique avec une histoire riche et qui est régulièrement en lice pour les premières places dans les compétitions nationales et européennes. La première fois que nous avons rencontré le club, nous avons ressenti la magie du PSG et son lien profond avec la ville de Paris. Notre investissement dans le club s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de partenariat avec les meilleures équipes en Amérique du Nord et en Europe. Nous sommes ravis de rejoindre la famille du PSG et nous nous réjouissons de collaborer avec le président Nasser Al-Khelaïfi pour maximiser le potentiel du club. Nous apporterons notre expertise stratégique et nos investissements pour favoriser la prochaine phase de développement, de croissance et de succès de cette grande institution. »

Une collaboration qui ne sera pas que financière entre le fonds et QSI

Ce partenariat ne se limite pas à l’aspect financier. Arctos apporte une expertise pointue, un savoir-faire analytique basé sur les données, et un réseau de contacts étendu pour accélérer la valorisation du PSG. L’objectif est de continuer à bâtir sur les succès et l’expansion internationale déjà réalisés, notamment en explorant de nouveaux marchés, y compris en Amérique du Nord, tout en consolidant la base de fans existante et en attirant de nouveaux supporters à travers le monde. L’opération, bien que marquante, garantit que QSI continue de contrôler les décisions prises au sein du club. L’intégrité sportive reste préservée, sans ingérence de la part des nouveaux investisseurs.

Cette étape importante a été soutenue par Guggenheim Securities et DLA Piper en tant que conseillers financiers et juridiques pour QSI et le PSG, tandis que Kirkland & Ellis LLP a agi en tant que conseiller juridique pour Arctos Partners.