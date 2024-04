Zaïre-Emery 10e à +45M€, les U23 qui se valorisent le plus selon le CIES

Adversaire du PSG de Warren Zaïre-Emery en Ligue des champions, l’attaquant du Barça, Lamine Yamal est le U23 qui se valorisent le plus selon l’Observatoire du football.

Le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery, figure à la 10ème place du classement des joueurs de moins de 23 ans dont la valeur de transfert a le plus augmenté au cours des six derniers mois, selon le CIES. Avec une progression de sa valeur estimée à +45 millions d’euros, Zaïre-Emery est le premier joueur français du classement.

+ 45M€ de valorisation et un contrat court au PSG

Sa performance est d’autant plus remarquable que son contrat actuel expire en 2025, ce qui affecte généralement la valeur d’un joueur. Le prodige du FC Barcelone et de l’équipe d’Espagne, Lamine Yamal, domine le classement avec une augmentation de sa valeur de 134 millions d’euros. Le Portugais du Benfica João Neves (+72 millions d’euros) et le Brésilien de Gérone Sávio Moreira (+70 millions d’euros) complètent le podium.

Lamine Yamal, le U23 qui se bonifie le plus sur le mercato

D’autres jeunes talents très prometteurs figurent également dans le top 10, comme l’Anglais de Chelsea Cole Palmer, le Brésilien de Palmeiras (et bientôt Real Madrid) Endrick Felipe et l’ancien du Stade Rennais Jérémy Doku. Le classement du CIES confirme le potentiel de Warren Zaïre-Emery et souligne sa progression fulgurante. Une prolongation de son contrat avec le Paris Saint-Germain pourrait le propulser dans le trio de tête des joueurs U23 qui se valorisent le plus sur le marché des transferts.

Les 10 joueurs U23 qui se valorisent le plus selon le CIES

1. Lamine Yamal (FC Barcelonae) = + 134 M€

2. João Neves (SL Benfica) = + 73 M€

3. Sávio Moreira (Girone FC) = + 70 M€

4. Cole Palmer (Chelsea FC) = + 70 M€

5. Jorrel Hato (AFC Ajax) = + 63 M€

6. Endrick Felipe (Palmeiras) = + 54 M€

7. Jérémy Doku (Manchester City) = + 53 M€

8. Kobbie Mainoo (Manchester United) = 50 M€

9. João Pedro (Brighton & Hove) = + 48 M€

10. Warren Zaïre-Emery (Paris St-Germain) = + 45 M€