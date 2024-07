PSG: Une nouvelle collaboration signée avec Helinox

Le PSG a signé une collaboration avec la marque sud-coréenne, Helinox, autour du maillot extérieur de la saison 2024-2025.

Le PSG a multiplié les collaborations accompagnants la révélation de son maillot extérieur, ce 2 juillet. L’une d’elle a été nouée avec la marque sud-coréenne Helinox, spécialisée dans la conception et la production de mobilier et d’accessoires d’extérieur.

Le PSG dévoile une collaboration autour du maillot extérieur

Reprenant la même esthétique de la tunique signée Nike, avec un fond blanc et le design en rouge et blanc inspiré de la Tour Eiffel, Helinox a imaginé une gamme de quatre produits urbains que sont une chaise, un tabouret, un banc, une table et une sacoche, dans une fourchette tarifaire allant de 30 à 380 euros.

Tous ces produits sont disponibles au centre de la marque Helinox, dans le 3e arrondissement de la capitale, ainsi que dans les espaces commerciaux officiels du Paris Saint-Germain.