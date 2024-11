PSG. Un maillot spécial produit avec le sponsor Snipes

Le PSG a affronté Lens ce week-end, avec un maillot événementiel.

Le Paris Saint-Germain a dévoilé un maillot exclusif lors de sa dernière rencontre à domicile face à Lens. Cette édition spéciale met en lumière son partenariat avec l’enseigne Snipes, sponsor officiel « Culture & Communauté » du club depuis septembre 2024.

L’originalité de ce maillot réside dans la personnalisation du logo Snipes, enrichi des noms de figures locales emblématiques, représentatives tant de la marque que du club et de la culture parisienne. Cette démarche s’inscrit dans une volonté commune de valoriser les acteurs qui œuvrent quotidiennement au sein de leurs communautés.

Un maillot événementiel à la portée solidaire

« Chez Snipes, nous cherchons toujours à établir une connexion directe avec nos communautés, en adoptant une approche locale et en restant au plus proche de notre public. Nous tenons à redonner et à contribuer de manière concrète : que ce soit en apportant un soutien pour des besoins du quotidien, en facilitant l’accès à l’éducation ou en proposant des expériences uniques. C’est dans cet esprit que nous voulons unir nos forces avec le PSG à l’avenir pour accomplir encore plus », explique par communiqué, le porte-parole de la marque allemande, Simon Bus.

Cette collaboration dépasse le cadre purement marketing. Les deux entités développent déjà des actions concrètes, notamment le « Snipes Tour », qui permet à de jeunes Franciliens de vivre des expériences privilégiées au Parc des Princes. Les programmes sociaux « PSG for Communities » et « Snipes Serves » ambitionnent d’étendre leur impact, particulièrement dans l’éducation et le soutien aux jeunes en difficulté.