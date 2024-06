PSG, Stade Rennais, AS Monaco… Les décisions de la DNCG ce jeudi

Examen réussi pour les clubs de la Ligue 1 auditionnés ce jeudi par la DNCG. Ce fut compliqué pour les deux autres.

Nouveau jour, nouvelles décisions rendues ce jeudi 13 juin par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG). Et un deuxième verdict qui concerne Annecy FC qui, la veille avait été frappé d’un « sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club par la DNCG » et qui aujourd’hui est sanctionné d’une « encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations ».

Annecy frappé d’un encadrement de sa masse salariale et des indemnités

Cela va forcément conditionner le mercato de l’été du club des Alpes qui évoluent en championnat de France de Ligue 2. Ce « sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club par la DNCG » dont Annecy a hérité mercredi est le même qui accompagne le passage ce jeudi de Valenciennes devant le gendarme financier du football français. Rappelons que le club nordiste est relégué cette saison en National 1.

Passage sans encombre pour Monaco, le Stade Rennais et le PSG

A part cela, tout est bon pour les clubs de la Ligue 1 auditionnés, à savoir le PSG, le Stade Rennais et l’AS Monaco. A leur encontre, il n’y a eu « aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG ». C’est aussi le cas des deux ex, que sont le FC Metz et le FC Lorient.