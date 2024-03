PSG: Salaire, valorisation, les chiffres de Viktor Gyökeres sur le mercato

Un attaquant suédois bientôt sur la pelouse du Parc des Princes ?

Dire que le PSG apprécie le savoir-faire du Portugal en matière de football est un euphémisme. Il compte trois internationaux dans son effectif actuel, Pedro Miguel Pauleta fut l’un des joueurs les plus marquants de l’histoire du club et même le directeur sportif, Luis Campos en est issu. Rien d’étonnant à ce que le champion de France lorgne vers le pays pour ses renforts de l’été.

Le PSG parmi d’autres sur la piste de Viktor Gyökeres

La dernière rumeur du moment n’est pas un joueur né portugais, mais c’est là qu’il évolue actuellement. Il s’appelle Viktor Gyökeres, il joue au poste d’attaquant et il est Suédois, comme un certain Zlatan Ibrahimovic à qui il est parfois comparé. A 25 ans, il évolue sous le maillot du Sporting. Avec succès puisqu’il a déjà trouvé le chemin des filets en 36 occasions pour un total de 39 matchs disputés (et 14 passes décisives). Ses statistiques affolent les grands clubs européens dont le PSG selon le quotidien sportif portugais A Bola.

Plus de 50 M€ de valorisation et une clause à 100 M€

Recruté en Championship (deuxième division anglaise), pour 21 millions d’euros payés à Coventry, Viktor Gyökeres en vaut a minima plus du double moins d’une saison plus tard. Transfermarkt le valorise en effet à 55 millions d’euros. Et jusqu’à 60,2 millions d’euros du côté de l’Observatoire du football CIES. Cela, pour compensation des quatre ans que le joueur doit encore contractuellement au Sporting.

Un salaire proche de 105 00 €/mois avec le Sporting

L’attaquant suédois a aussi une clause libératoire fixée à 100 millions d’euros. Quant au salaire, il est « modeste », à la lecture des chiffres de sa valorisation, il est estimé proche de 1,25 millions d’euros brut la saison, sans les primes.