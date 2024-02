PSG: Salaire, valorisation, les chiffres de Salah sur le mercato

Mohamed Salah, une piste offensive pour le PSG.

Si ce n’est Victor Osimhen, alors peut-être Mohamed Salah. L’Egyptien est une autre des options évoquées pour l’attaque du PSG, bientôt orpheline de Kylian Mbappé tel que cela est évoqué au sujet du capitaine de l’équipe de France. Le joueur de Liverpool serait une des alternatives, toutefois présentée moins prioritaire que son homologue napolitain.

Salah pour autre alternative du PSG au départ de Mbappé

Mohamed Salah fait les beau jours de Liverpool depuis 2017 et son départ de la Roma, contre une indemnité de 42 millions d’euros. Celui qui compte deux podium aux trophées The Best de la FIFA a passé le cap de la trentaine (31 ans), en terme de valorisation sur le marché des transferts, le meilleur est donc derrière lui.

Le joueur le mieux payé des Reds de Liverpool

Il n’en reste pas moins un joueur bankable, estimé à plus de 50 millions d’euros par l’Observatoire du football, 65 millions par Transfermarkt et jusqu’à 76,4 millions d’euros du Football Benchmark KPMG. C’est l’équivalence à la saison complète qu’il lui reste jusqu’en 2025 au contrat. Payé l’équivalent de 21 millions d’euros brut annuels, plus ou moins selon le cours de la livre sterling sur l’euro, il est depuis sa dernière prolongation en 2022, le joueur le mieux payé des Reds de Liverpool.