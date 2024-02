PSG: Salaire, valorisation, les chiffres d’Osimhen sur le mercato

Victor Osimhen serait le favori du PSG pour remplacer Mbappé.

Une page se tourne avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG anticipe désormais le chapitre suivant de son histoire. Pour suppléer, autant que possible évidemment, le départ de l’attaquant des Bleus, le champion de France lorgne sur les meilleurs joueurs offensifs parmi lesquels Victor Osimhen, érigé par certains médias en priorité de l’été.

Victor Osimhen serait la priorité du PSG

L’ancien Lillois poursuit sa progression depuis quatre ans dans les rangs du Napoli. Il a largement contribué au titre en Serie A, remporté la saison dernière pour la première fois depuis plus de trente ans. Son transfert de Lille à Naples a fait l’objet d’investigation, il est néanmoins estimé à 75 millions d’euros au global, bonus inclus.

Valorisé à plus de 100 M€, il a une clause à 130 M€

Victor Osimhen en vaut plus désormais. L’international nigérian est valorisé à 100,5 millions d’euros par l’Observatoire du football CIES, 110 millions de Transfermarkt et jusqu’à 118,5 millions pour le Football Benchmark KPMG. Récemment prolongé de deux ans et demi par le Napoli jusqu’en 2026, il a depuis une clause libératoire dans son contrat fixée à 130 millions d’euros.

Le joueur le mieux payé de la Serie A italienne

Cette extension signée fait par ailleurs de lui le nouveau joueur le mieux payé du football italien à 10 millions d’euros la saison, exprimés en net de cotisations et avant impôts.