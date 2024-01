PSG: Salaire, valorisation, les chiffres de Matthijs De Ligt sur ce mercato

Matthijs De Ligt intéresserait le PSG, mais le Bayern ne souhaiterait pas s’en séparer.

Si le Bayern Munich discute le recrutement du latéral Nordi Mukiele, le PSG n’est pas en reste avec son homologue bavarois. RMC Sport évoque en effet l’intérêt pour le défenseur central Matthijs De Ligt pour renforcer la défense du collectif de Luis Enrique. L’international néerlandais est sur le podium des transferts les plus chers de l’histoire du Bayern, à 67 millions d’euros payés à la Juventus en 2022.

De 55 M€ à 81 M€ la valorisation de Matthijs De Ligt sur le mercato

C’est moins que les 85 millions d’euros de la Vielle Dame pour l’arracher à l’Ajax qui l’a formé en 2019. Matthijs De Ligt est un joueur de premier plan, l’un des plus chers à son poste. A 24 ans, combien vaut désormais le défenseur batave sur ce mercato ? A ce sujet les chiffres diffèrent. Les plus sévères émanent de l’Observatoire du football CIES qui l’estime au maximum de 55 millions d’euros. Pour Transfermarkt il vaut 65 millions d’euros et jusqu’à 81 millions d’euros dans l’analyse de Football Benchmark.

Après Lucas Hernandez l’international néerlandais pour la défense du PSG ?

Cela correspondant aux trois ans et demi de contrat qu’il reste à De Ligt avec le Bayern Munich, jusqu’en juin 2027. Il rapporte à l’intéressé un salaire estimé à 16 millions d’euros brut annuels. Après avoir obtenu le renfort de Lucas Hernandez en début de saison, le Paris Saint-Germain parviendra-t-il à arracher celui de son ancien partenaire de la défense bavaroise ? Rien n’est moins sûr selon RMC Sport qui croit savoir que le Bayern n’est pas vendeur.