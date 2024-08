PSG: Salaire, valorisation, les chiffres de Aymeric Laporte sur le mercato

Retour au pays qui l’a vu naître pour le défenseur Aymeric Laporte ?

Pas encore emballé le mercato du PSG, si le temps est toujours long d’ici la fin du mois et du marché, il devrait bien s’accélérer dans les jours à venir. Avec pour prochaine recrue un profil défensif ? C’est ce qu’annonce nos voisins espagnols du programme El Chiringuito, ils évoquent l’intérêt de Luis Enrique pour le défenseur champion d’Europe, Aymeric Laporte.

Le PSG lorgnerait sur le profil d’Aymeric Laporte

Dans ce cas précis du joueur franco-espagnol, c’est peut-être moins le coût de l’indemnité de transfert à payer que le salaire à compenser, qui peut peser dans la balance financière. Car Aymeric Laporte a quitté l’Europe l’été dernier, pour rejoindre Al-Nassr et ses pétrodollars. Le trentenaire s’y est engagé pour trois ans, avec un contrat signé jusqu’en 2026.

Un salaire potentiellement plus élevé que ceux des joueurs du PSG

Ces deux saisons restantes, Transfermarkt les valorise à 20 millions d’euros et Football Benchmark à 21,5 millions d’euros. Al-Nassr a payé un peu plus (27,5 M€), pour le débaucher de Manchester City voilà un an. Ça, c’est pour l’indemnité, question salaire, celui du natif d’Agen est estimé à 21 millions d’euros la saison. Mais dans ce cas c’est net de charges sociales et d’impôts.

Autrement dit, c’est plus que le joueur le mieux payé du collectif parisien, maintenant que Kylian Mbappé s’en est allé.