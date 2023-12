PSG: Salaire, contrat, ce que Lucas Beraldo devrait signer avec le Paris SG

Lucas Beraldo devrait bientôt rejoindre le PSG.

Deux Brésiliens sont en approche du Paris Saint-Germain cet hiver. L’un se nomme Lucas Beraldo, c’est un jeune défenseur axial de 20 ans, qui évolue sous le maillot du FC Sao Paulo. Il s’inscrit dans la lignée de son aîné et capitaine du PSG, Marquinhos. Pour le recruter, le club champion de France devrait payer une indemnité de 20 millions d’euros.

Lucas Beraldo première recrue de l’hiver du PSG ?

Son arrivée est annoncée imminente, il aurait déjà rompu à la traditionnelle visite médicale. Lucas Beraldo paraphera alors un contrat de la plus longue durée autorisée de 5 ans. Il devrait lui être payée par le Paris SG, près de 150 000 euros brut mensuels hors primes, c’est le montant annoncé de l’autre côté de l’Atlantique au brésil.

Un contrat de 5 ans et un salaire quintuplé pour le défenseur

C’est cinq fois plus que ce que le joueur en gagne actuellement avec FC Sao Paulo. Lucas Beraldo viendra renforcer un secteur défensif mis à mal au PSG, par les blessures de Presnel Kimpembé et de Nuno Mendes. Il pourrait faire rapidement ses débuts sous ses nouvelles couleurs et ce, dès le prochain match en Coupe de France, à disputer à Revel.