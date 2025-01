PSG. Qatar Airways prolonge trois ans de plus sur le maillot du PSG

Le PSG et Qatar Airways ensemble jusqu’en 2028.

Le Paris Saint-Germain vient officialiser la prolongation pour trois ans de son partenariat avec Qatar Airways, qui s’étendra désormais jusqu’en 2028. Un accord élargi qui inclut désormais Qatar Duty Free et l’aéroport international Hamad.

Le logo de la compagnie qatarie restera visible sur les maillots des Parisiens, en Ligue 1 comme en Ligue des Champions, ainsi que sur les tenues d’entraînement. « Cette collaboration exceptionnelle repose sur des valeurs partagées d’excellence, de créativité et d’innovation, comme en témoigne la conférence de presse inédite organisée à bord d’un vol Qatar Airways pour lancer l’année 2025 », réagit par communiqué le président du Paris SG, Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG profite de sa bonne passe pour prolonger son partenaire majeur

« Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec le Paris Saint-Germain, un club qui incarne l’esprit d’excellence et d’innovation », poursuit le directeur général de la compagnie, Engr. Badr Mohammed Al-Meer. « Cette collaboration témoigne de notre vision commune de connecter et d’inspirer les personnes à travers le monde. Ensemble, nous continuerons à repousser les limites du possible, aussi bien sur le terrain que dans les airs. »

Cette annonce intervient dans un contexte sportif favorable, quelques jours après la victoire du Paris SG face à Manchester City en Champions League, compétition dont Qatar Airways est partenaire officiel.

