PSG: Près de 10 millions d’euros payés au PSG ce vendredi

Le PSG reçoit ce vendredi sa prime de huitième de finaliste de la Ligue des champions.

Un nouveau virement de l’UEFA intervient ce vendredi 29 mars, pour les équipes européennes. Tel que l’a appris Sportune, le PSG en tant que dernier représentant français en course en Ligue des champions va percevoir ce jour la somme de 9,6 millions d’euros. Cela, au titre de sa présence en huitièmes de finale de la C1.

Le PSG reçoit ce jour sa prime de huitièmes de finaliste

Un tour qu’il a franchi en dominant le club espagnol de la Real Sociedad. Cela signifie que dans un peu moins de deux mois, au prochain versement des indemnités prévues dans le dispositif de rétribution des équipes de la C1, il sera concerné au moins par le bonus des quarts de finale et peut-être celui des demi-finales en plus, puisque les deux seront payés en même temps.

Une Ligue des champions à plus de 100 M€ pour Paris

Le premier rapporte 10,6 millions d’euros, l’accessit au dernier carré ajoute 12,5 millions d’euros de plus. Depuis l’entame de la compétition, le PSG a cumulé plus de 100 millions d’euros de gains, à l’addition de la prime commune aux équipes, des bonus à la performance, du classement au coefficient et de la part de l’audiovisuel. Le club a déjà perçu la majorité de ses primes, il lui restera encore la part des quarts de finale voire mieux, ainsi que le reste des droits de la TV, calculés à la fin du tournoi.