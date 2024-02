PSG: On a demandé à l’IA de créer le stade de ses rêves

Le PSG annonce son départ du Parc des Princes. Mais pour aller où ?

Le divorce se précise entre le PSG et la mairie de Paris au sujet du Parc des Princes qui les oppose. Les premiers souhaitent du second qui leur vende l’écrin de la Porte d’Auteuil. En vain. Ce jeudi Nasser al-Khelaïfi est allé plus loin dans la brouille en annonçant clairement l’intention pour son club de prendre de nouveaux quartiers.

Çe n’est pas simple de déménager tout une structure sportive professionnelle et d’y engager ceux qui la suivent et la soutiennent au plus près. Pour besoins exprimés par la direction du Paris Saint-Germain, il y a d’abord la capacité du stade, idéalement qu’elle soit comprise entre 60 000 et 70 000 places. Géographiquement, l’Ouest parisien a la préférence et si possible que se créée tout autour une zone de vie, commerciale, hôtelière ou de bureaux.

Quand l’IA imagine le stade adéquate au Paris SG

Pour se faire une idée, pour ce qu’elle vaut bien évidemment, nous nous sommes tournés vers l’intelligence artificielle. En lui soumettant les besoins évoqués plus haut, voilà quelques-unes des propositions formulées au Paris Saint-Germain. Et à ses supporters qui sont à ce point nombreux que le club est contraint de « rêver plus grand », fidèle à sa maxime.