PSG: Nike dévoile une nouvelle Air Max Plus aux couleurs du Paris Saint-Germain

Les supporters du PSG ont une nouvelle paire de sneakers aux couleurs de leur club.

Nike et le PSG, partenaires de longue date, continuent de renforcer leur collaboration fructueuse qui s’étendra jusqu’en 2032. Cette alliance permet à Nike de proposer des designs imprégnés de l’ADN du club parisien. L’Air Max Plus, ou TN, déjà revisitée par le PSG en 2018 dans le cadre du « Classico » Pack, revient cette fois avec un nouveau design dévoilé ce vendredi 31 mai.

Une nouvelle Air Max Plus née de la collaboration avec le PSG

Inspirée par le logo et les couleurs du PSG, la nouvelle Air Max Plus arbore une base en mesh avec un dégradé bleu marine accentué par un fondu rouge, rappelant les couleurs iconiques du club. Les éléments comme les lacets, le mudguard en cuir, la cage en TPU et la semelle sont immaculés, tandis que le mini-swoosh se pare de jaune or, en clin d’œil à l’emblème des Jeux Olympiques de 2024. Le slogan emblématique « ICI C’EST PARIS » est intégré entre les lacets et sur l’une des semelles intérieures. Chaque détail a été pensé pour refléter l’identité et l’histoire du club.

Sortie ce vendredi elle est à vendre 200 € sur le site Nike

La Nike Air Max Plus PSG est disponible depuis ce vendredi 31 mai 2024 sur Nike.com et chez différents revendeurs, au prix de 200€. Cette édition spéciale suit la lancée des collaborations précédentes, comme la Patta x Nike Air Max Plus x FC Barcelona de fin 2023 et les Nike Air Max Plus Marseille, célébrant la rivalité avec la cité phocéenne.