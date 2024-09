PSG: Les accréditations sont en baisse quand le PSG se déplace

Ce PSG version 2024-2025 attire moins de journalistes dans son sillage, en déplacements. La conséquence du départ de ses stars de l’époque, Messi, Neymar ou Mbappé.

Il semble loin le temps où toute la presse internationale se ruait sur le Paris Saint-Germain. A l’époque du trio Messi-Neymar-Mbappé, toute la planète football voulait en savoir et en voir plus de cette association hors normes. Tout depuis a changé, Messi d’abord, Neymar ensuite et maintenant Mbappé sont partis. Et l’intérêt autour du PSG s’est quelque peu essoufflé.

Moins de stars donc moins de demandes d’accréditations quand le PSG voyage

C’est ce que rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Le quotidien sportif avance des chiffres de l’accréditation des journalistes quand le club se déplace, en prenant pour exemple les match disputés à Reims. Il y a, pour la rencontre programmé ce week-end en Ligue 1, 34 accréditations, contre pratiquement le double un an plus tôt (76). Et rien de comparable au premier match disputé avec Lionel Messi, déjà à Reims, et qui avait généré 144 accréditations.

Moins clinquant sur le papier, ce Paris Saint-Germain intéresse peut-être moins, notamment la presse internationale. Mais il en faut toujours de peu, pour que les tendances s’inversent, comme de battre Arsenal, le Bayern Munich, Manchester City, sinon les trois en Ligue des champions. Et en ce cas nul doute que du monde se pressera au portillon.