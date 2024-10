PSG le 9e, les 10 sites web des clubs de foot les plus visités en 2024-2025

Classement des clubs de foot qui ont le plus de visites sur leur site officiel.

Le Paris Saint-Germain confirme sa notoriété croissante dans la liste des clubs du football international. Selon les dernières données de SimilarWeb, entreprise spécialisée dans l’analyse digitale, le site officiel du club de la capitale française se hisse à la 9e place du classement des sites web de clubs de football les plus visités au monde cette saison 2024-2025.

Le PSG dans les 10, le Real Madrid reste dominant

Avec une moyenne de 2 millions de visites mensuelles, la page PSG.fr se distingue comme la seule représentant française dans ce top 10 dominé par les clubs anglais et espagnols. Le classement est toujours mené par le Real Madrid, qui conserve sa première place pour la huitième année consécutive avec 8,9 millions de visites mensuelles.

Le club champion d’Europe en titre revendique de chiffres à la hausse, dont une progression de 11% sur un an de sessions enregistrées sur Realmadrid.com, à plus de 131 millions et 431 millions de pages vues. Liverpool et Manchester United complètent le podium avec respectivement 8,2 et 6,9 millions de visites par mois.

Les 10 sites web des clubs de foot les plus visités en 2024-2025

Real Madrid = 8,9 millions de visites mensuelles

Liverpool = 8,2 M

Manchester United = 6,9 M

Arsenal = 6,4 M

Bayern Munich = 5,4 M

Chelsea = 4,7 M

Manchester City = 3,5 M

FC Barcelone = 3,2 M

Paris Saint-Germain = 2 M

AC Milan = 1,7 M