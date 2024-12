PSG. Deux tiers des Français ont une mauvaise image du PSG

La cote de popularité du PSG est à son plus bas depuis 2016.

Le Paris Saint-Germain traverse une crise de popularité sans précédent. Un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL révèle que seuls 33% des Français ont aujourd’hui une bonne opinion du club de la capitale, une chute brutale de 10 points depuis avril dernier. Ce niveau de popularité est le plus bas enregistré depuis 2016, marquant une érosion significative de l’image du PSG, y compris auprès des amateurs de football.

Même le noyau dur des supporters du PSG déchante

La désillusion s’est construite progressivement, alimentée par le départ de stars internationales qui avaient fait la renommée du club. Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, qui avaient propulsé le PSG sur le devant de la scène mondiale, ont tour à tour quitté le navire, laissant un sentiment d’inachèvement. La baisse de popularité du Paris SG touche également son noyau dur de supporters : 49% des amateurs de football déclarent avoir une bonne opinion du club, contre 59% en avril.

Les performances en Ligue des Champions cristallisent particulièrement les frustrations. Alors que ce trophée continental représente l’objectif ultime du club parisien, 61% des amateurs de football ne croient plus en une qualification pour la phase finale, et 68% ne voient pas le PSG remporter la compétition dans les trois prochaines années.

Les critiques ne se limitent pas au terrain. Une majorité d’amateurs de football exprime son insatisfaction envers la gestion globale du club. La direction de Nasser Al-Khelaïfi est jugée insatisfaisante par 54% des répondants, une baisse de 12 points en deux ans. De même, la gestion sportive par Luis Campos et les choix tactiques de Luis Enrique sont également remis en question.

Luis Enrique garde la confiance des amateurs de football

Malgré ce contexte morose, l’entraîneur Luis Enrique conserve la confiance du public. 69% des amateurs de football et 85% des supporters le considèrent comme un bon technicien, écartant l’hypothèse d’un changement d’encadrement. Les supporters et les amateurs de football dessinent les contours d’une possible renaissance : recruter des stars confirmées et renforcer le secteur offensif. 62% des supporters souhaitent voir évoluer le projet sportif, avec un recrutement ciblé de joueurs d’expérience.

Suivez la chaîne Sportune sur WhatsApp, pour ne rien manquer de nos actualités, profiter d’informations, d’images ou de vidéos exclusives et de nos reportages et lives sur les terrains sportifs