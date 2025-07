PSG. Ça rapporte combien au PSG la finale de la Coupe du monde des clubs ?

Le PSG engrange les victoires et les primes à la Coupe du monde des clubs de la FIFA.

Qui arrêtera ce Paris Saint-Germain version galactiques ? Pas le Real Madrid pourtant annoncé comme un prétendant sérieux au titre, comme l’était avant le Bayern Munich. Ne reste que Chelsea FC à battre pour s’adjuger un nouveau titre majeur, deux mois environ après un premier sacre en Ligue des champions.

Ce PSG est cannibale et il en tire de substantiels profits. Sa victoire majuscule face au club le plus titré du football, lui rapporte une prime de 30 millions de dollars, ainsi que le prévoit la grille de répartition des gains de la FIFA. C’est en plus de tout le reste dans la compétition. A savoir que les deux victoires en phase de groupe sur l’Atlético Madrid puis les Seattle Sounders valent 2 millions de dollars chacune.

15,25 M€ le match joué par le PSG

Il y a ensuite le succès sur l’Inter Miami payé 7,5 millions de dollars, celui sur le Bayern Munich à 21 millions de dollars et donc le Real Madrid à 30 millions de dollars. Avec la prime de participation estimée à 31,26 millions de dollars en plus, le PSG cumule 107,26 millions de dollars sur la compétition. Soit 91,5 millions traduits en euros pour six matchs disputés.

Si Paris soulève le trophée de la Coupe du monde des clubs nouvelle formule, après la Ligue des champions (elle aussi sous nouvelle formule), il s’adjugera 40 millions de dollars en plus (34,1 M€).