Coupe du monde des clubs 2025. Toutes les primes (prize money) en détail

La FIFA a mis le paquet pour motiver les clubs à disputer sa nouvelle formule de la coupe du monde des clubs.

La Coupe du Monde des Clubs 2025 se renouvelle. Avec sa formule à 32 équipes, la compétition qui débute ce dimanche 15 juin vise à bouleverser la hiérarchie sportive et pour y parvenir, l’argent sert de moteur. Ce sont donc plus d’un milliard de dollars de primes qui vont être redistribuées au bénéfice des participants.

La FIFA qui organise promet de tout verser aux clubs, elle ne va rien gagner directement de la compétition. Pour les 32 clubs qualifiés, la participation à cette compétition est déjà salutaire au sens économique. Chaque formation est assurée de recevoir plusieurs millions de dollars, rien que par sa présence dans le tournoi. Une aubaine particulièrement significative pour les clubs africains, asiatiques ou océaniens, habituellement moins dotés financièrement.

De grosses différences entre chaque continent

Le système de primes révèle néanmoins les inégalités persistantes du football mondial. Les clubs européens peuvent espérer entre 12,81 et 38,19 millions de dollars uniquement pour leur participation, tandis que le représentant océanien ne touchera que 3,58 millions. Ces écarts s’expliquent par les critères sportifs et commerciaux retenus par la FIFA, favorisant mécaniquement les ligues les plus attractives médiatiquement.

Le Paris Saint-Germain portera seul les couleurs françaises dans cette édition inaugurale. Tout frais champion d’Europe, le club de la capitale fait partie des favoris et peut légitimement viser le jackpot final. Pour Nasser Al-Khelaïfi et ses dirigeants, cette compétition représente une opportunité financière majeure, mais aussi un test de leur ambition mondiale.

L’absence d’autres clubs français souligne la difficulté à décrocher une qualification pour cette compétition d’élite. Seuls les champions continentaux et quelques clubs au palmarès exceptionnel ont obtenu leur sésame pour les États-Unis.

Les primes de la Coupe du monde des clubs 2025

Pilier lié à la performance sportive = 475 M$

Victoire en phase de groupe = 2 M$

Match nul en phase de groupe = 1 M$

Huitième de finale = 7,5 M$

Quart de finale = 13,125 M$

Demi-finale = 21 M$

Finaliste = 30 M$

Vainqueur = 40 M$

Pilier lié à la participation = 525 M$

Europe = 12,81 à 38,19 M$ (montant variable selon un classement basé sur des critères sportifs et commerciaux)

Amérique du Sud = 15,21 M$

Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes = 9,55 M$

Asie = 9,55 M$

Afrique = 9,55 M$

Océanie = 3,58 M$