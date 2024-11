Luis Enrique et le PSG accueillent l’Atlético Madrid en Ligue des champions 2024.

Alors que la phase de groupes de la Ligue des Champions bat son plein, le champion de France et l’autre club de la capitale d’Espagne se retrouvent ce mercredi soir au Parc des Princes pour un match décisif. Tous deux en quête de points pour accéder aux huitièmes de finale, les Parisiens et les Colchoneros n’ont plus le droit à l’erreur. Le coup d’envoi de PSG – Atlético 2024 en direct streaming sera donné à 21 heures et c’est à suivre en direct et en exclusivité sur Canal+.

Suivez PSG – Atlético 2024 en direct streaming

Seulement sur Canal+ PSG – Atlético 2024 en direct streaming

Après un début de campagne européenne en demi-teinte, les hommes de Luis Enrique se trouvent dans une position inconfortable. Actuellement 19èmes du classement général, ils n’ont récolté que quatre points lors de leurs trois premières rencontres : une courte victoire face à Gérone, suivie d’une défaite contre Arsenal et un match nul contre le PSV Eindhoven. Cependant, en Ligue 1, le PSG conserve une dynamique impressionnante, avec un parcours sans faute et six points d’avance sur le dauphin.

Deux clubs en quête de rachat dans cette Ligue des champions

Pour l’Atlético, la campagne européenne a également pris une tournure complexe. Après une première victoire contre le RB Leipzig, les joueurs de Diego Simeone ont enchaîné deux défaites, face à Benfica et Lille, les laissant à la 27ème place. Malgré tout, les Madrilènes affichent une solide troisième place en Liga, soutenue par la meilleure défense du championnat avec seulement sept buts encaissés.

Les abonnés Canal+ pourront suivre cette rencontre en direct à partir de 21 heures, avec une retransmission accessible sur tous les supports numériques. Ce choc s’annonce comme un tournant pour deux clubs en quête de rédemption et d’un sursaut européen afin de se rapprocher des places qualificatives pour les huitièmes de finale.