PSG – Aston Villa. Prédictions du match aller selon les bookmakers

Le PSG part favori du quart de finale aller face à Aston Villa, ce mercredi soir.

Au jour de ce quart de finale aller de la Ligue des champions, les bookmakers semblent avoir tranché en faveur du Paris Saint-Germain. Le club parisien, dernier représentant français dans la compétition, est largement favori pour son rendez-vous au Parc des Princes face aux Anglais d’Aston Villa.

Avec une cote de 1,38 pour une victoire parisienne, les opérateurs de paris sportifs accordent une probabilité de 86% au succès des hommes de Luis Enrique. Le match nul est coté à 5,25 (6% de probabilité), tandis qu’une victoire surprise des Villans s’affiche à 8,00.

Dans le détail des scores exacts, les bookmakers privilégient un succès parisien sur des scores maîtrisés : 2-0 (cote 5,85) apparaît comme le scénario le plus probable, suivi du 3-0 (7,25) et du 1-0 (8,20). Un match nul 1-1 reste envisageable (8,35), alors que le 0-0 semble plus improbable avec une cote de 18. Pour les visiteurs, un exploit à Paris s’avérerait très lucratif pour les parieurs : une victoire 0-1 est cotée à 22, tandis qu’un succès 0-2 atteint la cote de 40.

La différence faite dès l’aller pour le PSG ?

Côté buteurs, les attaquants parisiens trustent logiquement les premières places des pronostics. Ousmane Dembélé fait figure de favori avec une cote de 1,93 pour marquer à tout moment de la rencontre. Ses coéquipiers Gonçalo Ramos (2,34) et Bradley Barcola (2,35) suivent de près. Dans le camp anglais, Ollie Watkins est considéré comme la principale menace offensive (cote de 3,85), devant Marcus Rashford (4,00) et Marco Asensio (4,50).

Ces cotes reflètent l’avantage théorique du PSG, qui devra toutefois se méfier d’une équipe d’Aston Villa surprenante cette saison et qui n’aura rien à perdre. Les Parisiens chercheront à prendre une option sur la qualification avant le match retour prévu la semaine prochaine à Birmingham.