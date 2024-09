C’est le retour de l’UFC à Paris ce samedi 28 septembre 2024.

Ce week-end, les fans français de MMA ont rendez-vous avec un événement incontournable, qui s’annonce comme une soirée spectaculaire à l’Accor Arena de Paris-Bercy. Pour la troisième fois, la plus grande organisation mondiale de MMA a choisi la capitale française pour accueillir un de ses shows majeurs, avec un casting de combattants locaux prêts à en découdre devant leur public. Cet UFC Paris 3 2024 en direct live streaming est à suivre sur RMC Sport, la chaîne numéro un sur les sports de combat en France.

Suivez UFC Paris 3 2024 en direct live streaming

En exclu sur RMC Sport l’UFC Paris 3 2024 en direct live streaming

Le clou de la soirée sera incontestablement le duel explosif entre Benoît Saint-Denis, étoile montante et véritable favori des spectateurs parisiens, et le redoutable Brésilien Renato Moicano. Après une défaite difficile contre Dustin Poirier à l’UFC 299, Saint-Denis a soif de revanche et entend briller dans cette nouvelle confrontation afin de se frayer un chemin vers le top 10 mondial des poids légers (-70 kg). Ce « main event » promet un affrontement intense et décisif.

Une grosse soirée de MMA à l’Accor Arena avec plusieurs Français à la carte

Avant ce combat principal, de nombreux autres athlètes français monteront dans l’octogone pour défendre les couleurs de l’Hexagone. Parmi les duels à suivre de près, on retrouve notamment Farès Ziam face à l’Américain Matt Frevola, ainsi que Morgan Charrière contre Gabriel Miranda, et Kevin Jousset opposé à Bryan Battle. Les grands rendez-vous de la soirée incluront également les confrontations entre William Gomis et le Brésilien Joanderson Brito, ainsi que Nassourdine Imavov qui affrontera l’Américain Brendan Allen, en prélude au choc final entre Saint-Denis et Moicano.

Une partie en clair sur les canaux du groupe RMC

Pour les passionnés ne pouvant assister à l’événement en direct, l’UFC Paris 3 sera diffusé sur RMC Sport 1 dès 18h pour la carte préliminaire. Les combats phares de la soirée, dont ceux impliquant Imavov, Gomis et Saint-Denis, seront accessibles à partir de 22h30 sur RMC Découverte.

Avec un plateau de combattants français prêt à se surpasser, cette édition parisienne de l’UFC promet de marquer les esprits.