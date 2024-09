Comment choisir un vélo électrique ?

Le vélo électrique touche un public de plus en plus large.

Cet article est sponsorisé par E-Wheels.

Le vélo électrique est devenu un compagnon incontournable de nos déplacements quotidiens. Mais avec une telle diversité de modèles, il peut être difficile de faire le bon choix. Pas de panique, E-Wheels, expert du vélo électrique, vous aide à y voir plus clair.

Parcourez les types de vélos électriques disponibles sur le marché

Le vélo à assistance électrique n’est plus réservé à un seul usage. Il s’adapte à différents besoins et activités. Ainsi, le choix d’un vélo électrique de chez E-Wheels dépendra en grande partie de l’utilisation que vous souhaitez en faire.

Par exemple, le vélo électrique urbain est parfait pour les trajets quotidiens. Confortable et pratique, il vous permettra de vous déplacer en toute sérénité. Le VTT électrique est plutôt adapté pour explorer les sentiers et les chemins de terre.

Vous trouverez même des vélos pour femmes conçus pour répondre aux spécificités morphologiques et offrir un confort optimal pendant le pédalage. Le tube supérieur est notamment plus court pour s’adapter à la longueur de buste généralement plus courte chez les femmes, offrant une position plus droite et moins agressive.

À présent, vous êtes avisé sur le fait que le choix d’un vélo électrique ne se limite pas à un simple coup de cœur pour un modèle esthétique.

Considérez l’autonomie de votre vélo électrique

L’autonomie d’un vélo électrique dépend de plusieurs facteurs : la capacité de la batterie, le poids du cycliste, le relief du parcours et le niveau d’assistance choisi. Pour estimer vos besoins, posez-vous les questions suivantes :

● Quelle distance parcourez-vous habituellement ?

● Quel est le relief de vos trajets ?

● Avez-vous besoin de recharger votre vélo régulièrement ?

La capacité de la batterie (exprimée en Wh) détermine l’autonomie de votre VAE. Plus la capacité du vélo électrique est élevée, plus l’autonomie sera grande.

Accordez une attention particulière au moteur

Il existe deux principaux types de moteurs : les moteurs dans la roue arrière et les moteurs dans le pédalier. Chacun présente des avantages et des inconvénients en termes de rendement, de sensation de pédalage et d’entretien. Le moteur situé dans le moyeu arrière facilite l’entretien, tandis que dans le pédalier, il favorise un meilleur équilibre.

En termes de puissance, 250W est la norme légale. Plus le couple est élevé, plus l’assistance est puissante (idéal pour les côtes).

Pour résumer, la clé du choix d’un vélo électrique réside sur le type d’activités envisagées. Chaque modèle possède des caractéristiques spécifiques qui le rendent plus ou moins performant dans différents contextes.