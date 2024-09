Le Real Madrid recrute un nouveau sponsor à 5 M€/an

Le Real Madrid a un nouveau sponsor chinois.

Le Real Madrid, vient d’annoncer un accord de partenariat mondial avec Linglong Tire, une marque chinoise spécialiste du pneumatique. Cette collaboration vise à créer de nouvelles opportunités de croissance pour les deux entités. Linglong Tire fait suite à la marque coréenne Hankook, le nouveau partenariat est estimé à 5 millions d’euros par an au bénéfice du Real Madrid.

Il permettra à Linglong Tire de s’impliquer activement dans les événements organisés par le Real Madrid. Les deux parties prévoient de développer conjointement des activités innovantes et d’explorer de nouveaux modèles de marketing sportif, dans le but de promouvoir l’intégration du sport et du commerce à l’échelle internationale.

Linglong Tire nouveau partenaire mondial du Real Madrid

« Nous sommes très honorés d’établir une association stratégique avec un club de premier plan comme le Real Madrid. Nous sommes convaincus que, grâce à nos efforts conjoints, nous parviendrons à un succès encore plus grand et que nous offrirons davantage de produits aux consommateurs du monde entier », détaille le président et conseiller délégué de Linglong Tire,

Wang Feng.

Pour le Real Madrid, ce partenariat s’inscrit dans sa stratégie d’expansion de sa marque sur le marché asiatique, tandis que pour Linglong Tire, il offre une visibilité accrue sur la scène internationale du sport de haut niveau.