Cristiano Ronaldo: La Juve a fini par payer, mais le club fait appel

Il dure, il dure le conflit entre Cristiano Ronaldo et la Juve. Et de décision en appel, il n’est pas encore achevé.

Le feuilleton juridique opposant Cristiano Ronaldo à la Juventus de Turin connaît un nouveau rebondissement. Après la décision du Collège Arbitral en faveur partielle de l’ancien joueur portugais, le club italien a décidé de faire appel, tout en s’acquittant de la somme due.

La Juve contrainte de payer Cristiano Ronaldo, mais le différend n’est pas entériné

Le litige, qui a débuté en juin 2023, porte sur des arriérés de salaire que Ronaldo réclamait à son ancien employeur. Le 17 avril 2024, le Collège Arbitral a rendu son verdict, reconnaissant une responsabilité précontractuelle de la Juventus et condamnant le club à verser environ 9,8 millions d’euros à Ronaldo, soit la moitié de la somme initialement demandée par le joueur.

Dans un communiqué publié à l’occasion de la présentation de son bilan financier au 30 juin 2024, la Juventus a confirmé avoir payé cette somme, intérêts et réévaluation monétaire inclus. Cependant, le club n’en reste pas là et a annoncé avoir déposé un recours auprès du Tribunal du Travail de Turin le 26 septembre 2024.

L’opposition de deux « marques » dominantes du football international

Cette affaire, qui s’étire depuis plus d’un an, illustre la complexité des relations contractuelles dans le football de haut niveau et les enjeux financiers considérables qui y sont liés. Elle souligne également la détermination de la Juventus à défendre ses intérêts, même face à une star du calibre de Cristiano Ronaldo.

Alors que le club turinois cherche à tourner la page de cette période tumultueuse, l’issue de ce recours pourrait avoir des implications importantes, tant sur le plan financier que sur l’image du club. L’affaire est donc loin d’être close et promet encore quelques développements dans les mois à venir.