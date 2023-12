Euro 2024: Un prize money à 331 M€, le détail des primes de l’Euro 2024

L’UEFA a dévoilé le prize monye à gagner pour les pays qualifiés à l’Euro 2024.

Lors de la réunion du Comité exécutif de l’UEFA à Hambourg aujourd’hui, le système de distribution des primes pour les équipes participant au tournoi final du Championnat d’Europe de football de l’UEFA 2024, qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet, a été approuvé. Le montant total destiné aux équipes participantes est confirmé au même niveau que celui de l’UEFA EURO 2020, soit un total de 331 millions d’euros.

Un prize money de 331 M€ versé par l’UEFA aux pays de l’Euro 2024

La répartition est sensiblement la même que pour les coupes européennes de clubs, avec une part commune à tous les pays qualifiés pour la phase finale, des primes aux résultats en matchs de groupes (1 M€ la victoire et un demi-million le nul), et des bonus en fonction des tours qualificatifs. Ces primes se cumulent tour après tour, jusqu’à 5 millions d’euros en plus pour le finaliste et 8 millions d’euros de plus, au pays qui sera sacré champion d’Europe 2024.

Le montant maximal que l’équipe championne peut obtenir, en ayant remporté ses trois matchs de groupe, est de 28,25 millions d’euros.

Le détail des primes de l’Euro 2024

Prime commune aux nations = 9,25 M€

Victoire en phase de groupes = 1 M€

Match nul en phase de groupes = 0,5 M€

Huitièmes de finale = 1,5 M€

Quarts de finale = 2,5 M€

Demi-finales = 4 M€

Finalistes = 5 M€

Champions = 8 M€