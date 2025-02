Mbappé, Camavinga, Vinicius… Toutes les clauses libératoires des joueurs du Real

Dans le vestiaire du Real Madrid, pas moins de sept joueurs ont des clauses libératoires fixées au milliard d’euros.

Premier club à accompagner les contrats de ses joueurs les plus premium de clauses libératoires inaccessibles, le Real Madrid a fait de la pratique sa norme. Depuis, Kaka, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema pour précurseur, le milliard est devenu habitude. Un milliard, c’est aujourd’hui la clause de sept joueurs de l’actuel collectif de Carlo Ancelotti, parmi lesquels trois sont Français.

C’est à se questionner sur l’intérêt de ces clauses libératoires mais en Liga d’Espagne, elles sont aussi obligatoires que formellement prohibées en France. Depuis le précédent Neymar au FC Barcelone (le PSG avait payé le montant de la clause du Brésilien pour le recruter), le Real Madrid comme son rival catalan, ne s’embarrasse plus : ils fixent des sommes délirantes dont aucun club ne peut s’acquitter. C’est aussi une manière d’écarter les convoitises des riches pays du Golfe.

Au Real Madrid, des clauses totalement déconnectées du marché

Rien d’étonnant donc à ce que Kylian Mbappé, la tête d’affiche du recrutement de l’été, ait lui aussi sa clause au milliard. Il n’y a que pour quelques jeunes moins prometteurs et les anciens qui n’ont plus de réelle valorisation sur le marché des transferts que les montants sont plus bas. Et même en ce cas, cela reste bien souvent à minima dix fois supérieur aux estimations des joueurs en question sur le mercato.

Voilà résumé ci-dessous ce qu’il en coûte de recruter les joueurs du Real Madrid, autrement qu’en ayant besoin sinon de négocier avec la direction le coût d’un potentiel transfert.

Les clauses libératoires des joueurs du Real Madrid

Kylian Mbappé = 1 000 M€

Jude Bellingham = 1 000 M€

Vinicius Junior = 1 000 M€

Rodrygo Goes = 1 000 M€

Federico Valverde = 1 000 M€

Eduardo Camavinga = 1 000 M€

Aurelien Tchouameni = 1 000 M€

David Alaba = 800 M€

Brahim Díaz = 750 M€

Thibaut Courtois = 700 M€

Arda Guler = 500 M€

Dani Ceballos = 500 M€

Éder Militao = 500 M€

Antonio Rudiger = 450 M€

Ferland Mendy = 250 M€

Fran García = 250 M€

Lucas Vázquez 160 M€

Andriy Lunin = 50 M€

Daniel Carvajal = 45 M€