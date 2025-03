Primes de Milan-San Remo 2025, combien gagne le vainqueur ?

Mathieu van der Poel compte parmi les favoris de Milan-San Remo 2025.

Au jour de la 116e édition de Milan-San Remo 2025, première classique « Monument » de la saison cycliste 2025 qui se déroulera ce 22 mars, le détail des primes attribuées aux coureurs a été dévoilé. Pour cette course historique, considérée comme la plus longue du calendrier professionnel, l’enveloppe globale s’élève à 50 000 euros.

Cette somme sera répartie entre les 20 premiers coureurs à franchir la ligne d’arrivée sur la Via Roma. Le vainqueur de « la Primavera » empochera 20 000 euros, soit 40% du montant total des primes. Le deuxième recevra 10 000 euros, tandis que le troisième du podium sera récompensé par 5 000 euros.

Une prime au dix premiers de Milan-San Remo 2025

La distribution se poursuit de façon dégressive avec 2 500 euros pour le quatrième, 2 000 euros pour le cinquième, puis 1 500 euros chacun pour les sixième et septième places. Les huitième et neuvième obtiendront 1 000 euros, tandis que tous les coureurs classés de la 10e à la 20e position recevront une prime identique de 500 euros.

Ma valeur d’une victoire sur Milan-San Remo réside davantage dans le prestige et l’impact médiatique que dans la récompense financière immédiate, quand bien même rappelons-le, les coureurs sont avant tout payés par leurs équipes respectives.

Longue de près de 300 kilomètres, cette course mythique proposera comme chaque année un final haletant entre la montée du Poggio et la descente vertigineuse vers San Remo, où les meilleurs sprinteurs et puncheurs du peloton se disputeront la victoire et cette prime de 20 000 euros.