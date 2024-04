Prédiction des chapeaux de la Ligue des champions 2024-25

La Ligue des champions va changer de formule la saison prochaine.

Voilà ce que seraient les chapeaux précédents le tirage au sort de la prochaine Ligue des champions 2024-2025 si tous les championnats d’Europe étaient présentement terminés et en admettant la qualification des plus grosses cylindrées européennes. Elles s’appuient, d’une part sur l’indice UEFA du moment de chaque club et tient d’une autre au nouveau format de la C1.

Le PSG dans le chapeau 1, le Losc dans le 3 et Brest et Monaco dans le 4

Car à compter du prochain exercice, la Coupe aux grandes oreilles va passer de 32 à 36 équipes en phase finale. Cela permet à la France de qualifier une formation supplémentaire sur les deux et demi (deux plus une en barrage), autorisés jusqu’ici. En l’espèce, dans la simulation ci-dessous, le Paris Saint-Germain serait placé dans le chapeau 1 des favoris, le Losc dans le troisième et le Stade Brestois et l’AS Monaco ensemble dans le quatre.

La nouvelle formule de la Ligue des champions garantie huit matchs

Cela en supposant que le classement actuel de la Ligue 1, avec le PSG en tête devant Brest, Monaco et Lille, n’évolue plus. Une chose ne va pas changer à l’avenir, deux clubs d’un même pays ne pourront pas s’affronter en phase groupes. Avec le nouveau format, les équipes ne disputeront plus six mais huit matchs minimum dans la compétition.