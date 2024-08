Pourquoi les paris sur la Ligue des champions sont plus difficiles à faire en 2024

Avec le changement de format, il devient plus compliqué de miser sur la Ligue des champions.

Le football a apporté certains des meilleurs changements possibles aux matchs que vous pouvez regarder. La Ligue des champions est sans doute la meilleure compétition de ce sport en raison de la qualité de tous les clubs qui y participent.

Cependant, l’UCL a subi quelques changements pour la prochaine campagne de la saison 2024/25. Il s’agit d’une compétition amusante sur laquelle vous pouvez parier, mais vous risquez d’avoir la berlue lorsque vous l’essaierez pour la saison à venir. Découvrez pourquoi l’UCL de cette saison est différente des années précédentes.

Le nouveau format rend les prévisions plus difficiles

La Ligue des Champions 2024/25 adopte un nouveau format, un changement majeur par rapport aux années précédentes. La phase de groupes précédente comportait huit groupes de quatre équipes chacun, qui s'affrontaient pour se qualifier pour les phases à élimination directe.

Cependant, ce n’est plus le cas, car la nouvelle phase de groupes est désormais un grand tableau de ligue où 36 clubs participent. Chaque club joue contre huit clubs différents, avec quatre matchs à domicile et quatre matchs à l’extérieur. Pour déterminer ces fixtures, les équipes sont classées en quatre pots de tête de série et chacune d’entre elles tire deux adversaires de chaque pot.

Heureusement, la magie de la Ligue des Champions est toujours présente lors des phases à élimination directe avec le format éprouvé. La phase de groupes peut être difficile à suivre pour certains, mais elle pourrait mener à certains des meilleurs matchs du sport.

Davantage de clubs sont prêts à se battre pour le trophée

Le Real Madrid est toujours le favori pour remporter la Ligue des champions. Il est toujours la meilleure équipe et le champion en titre, mais sa super équipe pourrait avoir des adversaires cette fois-ci, avec la montée en puissance de clubs dans toute l’Europe. L’Allemagne a toujours le Bayern Munich, mais le Bayer Leverkusen est resté invaincu en Bundesliga lors de la campagne 2023/24.

L’Angleterre a quelques prétendants, mais Manchester City cherche à continuer à gagner des trophées, tandis qu’Arsenal est sur le point de devenir un grand club grâce à son équipe talentueuse dirigée par un manager brillant en la personne de Mikel Arteta. Il faut s’attendre à ce que la plupart des pays européens tentent de remporter l’UCL, ce qui rend les paris plus difficiles, car il y a beaucoup d’équipes de grande qualité.

Les tactiques des managers deviennent plus complexes

À mesure que le football évolue, le parieur doit également se familiariser avec le football pratiqué. Il peut être difficile de suivre la façon dont les managers conçoivent leurs tactiques, mais cela peut devenir trop compliqué pour un parieur occasionnel. Regardez toujours les statistiques, car elles sont suffisamment fiables pour vous aider à comprendre les tactiques des managers.

Il est préférable d’étudier le football pour devenir un meilleur parieur, en particulier pour la Ligue des champions. Vous pouvez bénéficier de nombreux avantages, il vous suffit de continuer à apprécier les matchs que vous regardez.

Commencez avec certaines des meilleures récompenses grâce à des paris réussis

Avec la connaissance que la LDC est particulièrement difficile cette fois-ci, vous devriez profiter de chaque pari que vous faites. Les ajustements constants que vous devez effectuer nécessitent une attention particulière.