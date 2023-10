Tyson Fury, bienvenue dans la maison à 2M€ du Gypsy King

Tyson Fury et son épouse Paris vivent à Morecambe, là où le couple a grandit et s’est rencontré.

Tyson Fury mène une vie de luxe avec sa femme Paris Fury. Le couple a pris ses quartiers dans la ville natale de Morecambe, en Angleterre, dans une maison, qui compte six chambres et quatre salles de bains et qui est estimée à près de 2 millions d’euros. La demeure est dotée de tout le confort nécessaire, notamment d’une cuisine Versace, d’une salle à manger spacieuse et d’un cinéma privé.

La maison de Tyson Fury dévoilée dans une série sur Netflix

Tyson Fury et sa femme Paris ont également fait installer une allée personnalisée avec une fresque dédiée au « Gypsy King ». La famille ont sept enfants, ils ont donc dû déménager plusieurs fois pour s’adapter à leur famille grandissante. Diverses pièces de la maison ont été présentées dans la série diffusée sur Netflix, « At Home With the Furys », avec la suite principale du couple comprenant des fenêtres panoramiques, ornées de rideaux

Un grand piano mais personne dans la famille connu pour en jouer

D’autres détails de la maison incluent un grand escalier en bois au centre du hall d’entrée, ainsi qu’un grand piano à proximité, bien que personne dans la famille ne sache réellement jouer de l’instrument. La cuisine est un mélange d’armoires en bois et de comptoirs en marbre, et la famille est souvent vue se réunir dans cette pièce dans la série. La fortune du boxeur varie selon les estimations, mais on la situe quelque part aux environs de 60 millions d’euros.