Tyson Fury: Salaire, sponsors, fortune, sa fiche business

La fortune du boxeur Tyson Fury se cumule en dizaine de millions d’euros.

Une carrière exceptionnelle, dans le sens du romanesque. Jalonnée de hauts et de quelques bas, de titres et de descente aux enfers. Tyson Fury a laissé derrière lui ses vieux démons depuis plusieurs années il est le maître de la catégorie reine de la boxe, en tout cas s’estime-t-il comme tel. A bientôt 35 ans, il lui reste comme exploit sportif de réunir toutes les ceintures, dans un combat à livrer à l’Ukrainien, Oleksandr Usyk.

1,8 M€ des sponsors et 55 M€ en salaires pour Tyson Fury en 2022

D’ici là, il est l’un sinon celui qui tire le plus la couverture médiatique à lui, dans le monde de la boxe. D’ailleurs a-t-il signé en 2019, un contrat pour cinq combats à 100 millions de dollars, avec le diffuseur ESPN. Des sponsors, hors diffuseurs, Tyson Fury n’en compte pas énormément. La marque de boisson en poudre protéinée, Wow Hydrate est son plus fidèle, s’y ajoute Lund Group, FashionNova et MTK Global. Le Gypsy développe aussi sa propre boisson énergisante, sous le nom de Furocity Energy et a ses propres équipements sportifs (gants, sacs de frappe, hoodies…), qu’il commercialise en ligne.

Une fortune que Tyson Fury prend plaisir à consommer après l’avoir gagné

Le magazine Forbes estime à 2 millions de dollars (1,8 M€), le business de ses activités extra-sportive en 2022. Et 60 millions (55 M€), l’équivalent en salaires gagnés à la sueur de ses gants et de son front, sur le ring face à ses adversaires. Son seul dernier succès sur l’Américain Deontay Wilder lui a rapporté 25 millions d’euros. En 2022, sa société déclare avoir généré près de 15 millions d’euros de bénéfices et avoir 49 millions d’euros de trésorerie. Comme il n’est pas avare envers les autres ou lui même, avec certains plaisir qu’il affiche sur les réseaux sociaux, son train de vie est à la hauteur da fortune. Laquelle fortune personnelle de Tyson Fury est estimée en 2022, à près de 60 millions d’euros.

La fiche business de Tyson Fury

Salaire: 55 M€ (2022)

Sponsors: Wow Hydrate, Lund Group, FashionNova, MTK Global

Fortune estimée: 60 M€ (2022)