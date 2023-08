Novak Djokovic, bienvenue dans son nouveau duplex estimé à 3 M€

Novak Djokovic a pris de nouveaux quartiers au Monténégro.

Un nouvel « home sweet home » pour Novak Djokovic. Le co-recordman de victoires en tournois du Grand Chelem a fait l’acquisition d’un luxueux duplex à Portonovi, au Monténégro, comme le révèle, le Telegraf. Portonovi, une commune située à Herceg Novi, est une cité prestigieuse qui attire des personnalités du monde entier, y compris désormais, l’un sinon le meilleur joueur de tennis de tous les temps.

Un nouvel appartement pour les vacances de Novak Djokovic

Le secret entourant cet achat était particulièrement bien gardé, avec des employés du complexe tenus de garder le silence, sous peine de sérieuses conséquences contractuelles. Malgré cela, des informations ont filtré, indiquant que Novak Djokovic avait bel et bien acheté ce duplex. Une source proche de Djokovic a déclaré au Telegraf : « C’est vrai que Novak a acheté ce duplex, mais cela a été gardé strictement secret. C’est toujours le cas. Les employés de ce complexe n’ont pas le droit de divulguer de telles informations, c’est pourquoi rien n’a fuité. Ils sont soumis à des contrats stricts. »

Des courts à proximité pour garder la forme et le niveau

Le choix de cet emplacement offre au Serbe un environnement paisible et des courts d’entraînement à proximité, où il s’entraîne régulièrement, parfois même deux fois par jour. Bien que certains aient été surpris de voir qu’il n’avait pas opté pour une propriété plus proche de la mer, Djokovic semble satisfait de sa décision. Le prix exact de cette transaction reste confidentiel, connu uniquement de Djokovic lui-même et des personnes impliquées dans la négociation. Bien que des rumeurs évoquent un montant de 3 millions d’euros, rien n’a été officiellement confirmé.

Un achat estimé à 3 millions d’euros

Malgré son statut de superstar, Novak Djokovic se comporterait toujours comme une personne ordinaire, faisant preuve de politesse et de convivialité avec le personnel du complexe. Il est souvent vu au gymnase, à la plage, dans les bars ou s’entraînant sur les courts, se déplaçant parfois à pied comme n’importe quel individu. Seuls les jours où il a plus de matériel, un employé le transporte en voiturette de golf.

Il s’agirait de sa seule propriété au Monténégro, contrairement aux rumeurs qui évoquaient un achat près de Kotor, le duplex de Portonovi semble être son unique bien immobilier dans le pays.