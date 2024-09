Floyd Mayweather: Bienvenue dans sa maison de Beverly Hills. A vendre… 48 M$ !

La maison de Floyd Mayweather est à vendre. Mais c’est pas donné…

Même Michael Jordan n’a demandait pas tant pour sa maison. Et His Airness aura passé douze ans, avant de réussir à la vendre en ce mois de septembre. Floyd Mayweather est encore plus gourmand, avec sa demeure située à Beverly Hills. Le retraité des rings de boxe (qui ne dit toutefois jamais non contre une lucrative exhibition) espère en tirer 48 millions de dollars (43 M€), soit quand même 22,5 millions de dollars de plus, qu’il n’en a déboursé pour l’acheter.

Plus de 40 M€ pour une maison achetée quasiment deux fois moins

C’était en 2017 et devinez quoi, celui qui se fait appeler « Money », l’a acheté… en cash. Entre marbre et boiseries nobles, la maison est d’exception. Elle a six chambres et dix salles de bain. Il y a une maison d’hôte voisine pour accueillir plus de convives, plus une dépendance pour du personnel. Parmi les nombreuses commodités citons l’immense bibliothèque, le bar à cocktail, la cave à vin sous vitres, la salle de sport, celle de cinéma, un garage pour quatee véhicules.

Floyd Mayweather a d’autres résidences luxueuses en propriété

La maison fait plus de mille mètres carrés et elle s’étend sur un terrain du double de surface. A l’extérieur domine une grande piscine avec spa, plantés sur une terrasse tournée vers le soleil de la Californie. Si Floyd Mayweather cherche à s’en séparer, c’est peut-être parce qu’il a d’autres propriétés ; l’une à Las Vegas et l’autre est un complexe, sur la côté est, qu’il acquis à Miami Beach en 2028, pour un montant de 18 millions de dollars.