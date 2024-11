Patrick Vieira. Salaire, option, clause, les détails de son contrat avec le Genoa

Patrick Vieira est le nouvel entraîneur du Genoa en Serie A italienne.

Le Genoa a officialisé ce mercredi l’arrivée de Patrick Vieira sur son banc, en remplacement d’Alberto Gilardino. L’ancien international français, qui connaît bien la Serie A pour y avoir évolué sous les maillots de la Juventus et de l’Inter Milan, s’engage dans un nouveau défi en tant qu’entraîneur principal du club rossoblù.

Selon les médias italiens, les termes de l’engagement sont les suivants : Vieira a paraphé un contrat de deux ans, assorti d’une option pour une troisième saison. Point notable de l’accord : une clause de séparation mutuelle a été intégrée, permettant aux deux parties de mettre fin à leur collaboration dès la fin de cette saison si nécessaire.

Patrick Vieira rebondit en Italie après son éviction du RCSA dans l’été

Cette nomination marque une nouvelle étape dans la carrière d’entraîneur de Vieira, qui s’est forgée progressivement depuis 2011. Après avoir débuté comme responsable du développement football à l’académie de Manchester City (2011-2015), il a successivement dirigé le New York City FC, l’OGC Nice, Crystal Palace et plus récemment Strasbourg, jusqu’à sa mise à l’écart, au tout début de la saison en cours.

Si les détails financiers du contrat n’ont pas été dévoilés officiellement, il est à noter que son prédécesseur, Alberto Gilardino, percevait un salaire annuel d’un million d’euros. Cette référence pourrait donner une indication de l’enveloppe salariale consacrée au poste d’entraîneur principal par le club génois.

